 Aziz Yıldırım’ın Bursa’da pota açılışı yaptı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ın Bursa’da pota açılışı yaptı

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>’ın Bursa’da pota açılışı yaptı

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Bursa’da pota açılışı yaptı.

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Bursa'nın Nilüfer İlçesindeki Doğanköy İlk-Ortaokulu ve Mudanya İlçesindeki Akköy İlkokulu'nun bahçelerine kurulan basketbol potalarının açılış törenlerine katıldı. Bölgedeki Fenerbahçe Şube ve Dernek Yöneticileri, kongre üyeleri ve taraftarların desteğiyle kurulumları yapılan potaların açılış törenlerine; Başkan 'ın yanı sıra Asbaşkanlardan Önder Fırat, Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Fenerbahçe Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Danışmanı Ece Köprek, Fenerbahçe Dernekler Masası Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Proje Sorumluları Miraç Çam ve Sema Yula ile Bursa Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Barış Karagöz de katıldı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ın Bursa’da pota açılışı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN