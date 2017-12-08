Aziz Yıldırım’ın Bursa’da pota açılışı yaptı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Bursa’da pota açılışı yaptı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:03
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Terim - Bosna Hersek görüşmesinde yeni gelişme
Toplam 1
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 FATİH HOCA BOSNA HERSEK GİTMEZ.ÇÜNKÜ FATİH HOCA BİR DAHA MİLLİ TAKIM KALDIRAMAZ.FATİH HOCANIN KADERİ GALATASARAY VE FENERBAHCEDİR.HA OLUR.
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 35
Yorum
team system Fenerin ( beslemelerin ) herşeyi ucuzladı artık Tepki gösterdikleri konu da zavallılıktan başka birşey değildir ellerine ne geçecekse artık
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 35
Yorum
BJK BU RENKLİLER AĞLAMAYA BAYILIYOR.NEZAMAN KÖTÜ OLSALAR RAKİPLERE SALDIRIYORLAR.AÇIK ARA ÖNDEYİZ YA ÇATLIYORLAR.HOŞUMA GİDİYOR.
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