 Aatıf: İyi oynuyorum – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Aatıf: İyi oynuyorum

    Aatıf: İyi oynuyorum
    AYKUT Kocaman'ın 3 maçtır ilk 11'de şans verdiği Aatıf, "Oynadığım için çok mutluyum. Çok çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda elimden geleni yapıyorum. Bir topum direkten döndü. İyi oynadığımı düşünüyorum ama ne yazık ki skora katkı yapamadım. Demek ki nasip değilmiş, yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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