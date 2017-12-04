 U21’ler de galip – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    U21’ler de galip

    U21’ler de galip
    SARI-lacivertlilerin 21 yaş altı takımı da Kasımpaşa'ya şans tanımadı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Şenol Çorlu'nun öğrencileri 1-0 kazandı. Fenerbahçe'nin golünü 3. dakikada Yusuf kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 29'a çıkardı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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