U21’ler de galip

SARI-lacivertlilerin 21 yaş altı takımı da Kasımpaşa'ya şans tanımadı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Şenol Çorlu'nun öğrencileri 1-0 kazandı. Fenerbahçe'nin golünü 3. dakikada Yusuf kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 29'a çıkardı.