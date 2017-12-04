 Özdeş: F.Bahçe coşkulu oynadı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Özdeş: F.Bahçe coşkulu oynadı

    Özdeş: F.Bahçe coşkulu oynadı
    KASIMPAŞA Teknik Direktörü Kemal Özdeş, F.Bahçe'nin coşkulu bir oyun ortaya koyarak kazandığını söyledi. Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Fenerbahçe'ye karşı en oynanmayacak futbolu oynadık. Trabzon maçıyla yeni seri yakalamaya çalışacağız" dedi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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