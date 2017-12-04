Özdeş: F.Bahçe coşkulu oynadı

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Kemal Özdeş, F.Bahçe'nin coşkulu bir oyun ortaya koyarak kazandığını söyledi. Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Fenerbahçe'ye karşı en oynanmayacak futbolu oynadık. Trabzon maçıyla yeni seri yakalamaya çalışacağız" dedi.