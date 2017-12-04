Kocaman'dan yeni kehanet
Daha önce "Galatasaray ile aramızdaki puan farkı suni" sözleriyle gündem yaratan Aykut Kocaman bu kez, "Şu an üstte olan dört takım arasındaki puanlar iyice yakınlaşacaklar" dedi.
Ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını eriten Aykut Kocaman yeni bir iddiada bulundu. Ligin zirvesinde yer alan 4 takım arasındaki puan farkının gelecek haftalarda daha da yakınlaşacağını öne süren sarı lacivertli çalıştırıcı şunları söyledi:
Yabancı oyuncu transferlerinin serbest kalmasının ardından takımlar arasındaki güç farkının da büyük oranda ortadan kalktığını söyleyen Aykut Kocaman, "Bu sene hemen hemen her takımda milli takım seviyesinde pek çok oyuncu var. Takımlar önemli antrenörlere de sahip. Bu sezon puan kayıpları her zamanki ortalamanın üzerinde olabilir. Şampiyonluk içinde 4 takım var gibi görünüyor, arkadan Bursaspor, Göztepe de geliyor. 20. haftadan sonra daha farklı konuşulabilir. Devre arasına kadar kazanımların neler olabileceğini ben tahmin edebiliyorum. Öbür taraftan puan kayıpları daha fazla olacaktır diye beklentim var. Dilerim ki bizim kayıplarımız az olur" dedi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:28
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 3
Yorum
eleman belhandanin oyun akarken zaten bir sut cektigini görmedim,adam kaleye yakin yerdeki serbest vurusta bile orta yapiyo
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 3
Yorum
cabbar belhanda ve feghuli nin bu takıma katkısı olmaz
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 5
Yorum
fb ne güzelde demiş yılmazhoca,bir tiyatro oynanıyor.
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