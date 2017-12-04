Kocaman'dan yeni kehanet

Ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını eriten Aykut Kocaman yeni bir iddiada bulundu. Ligin zirvesinde yer alan 4 takım arasındaki puan farkının gelecek haftalarda daha da yakınlaşacağını öne süren sarı lacivertli çalıştırıcı şunları söyledi:



Yabancı oyuncu transferlerinin serbest kalmasının ardından takımlar arasındaki güç farkının da büyük oranda ortadan kalktığını söyleyen Aykut Kocaman, "Bu sene hemen hemen her takımda milli takım seviyesinde pek çok oyuncu var. Takımlar önemli antrenörlere de sahip. Bu sezon puan kayıpları her zamanki ortalamanın üzerinde olabilir. Şampiyonluk içinde 4 takım var gibi görünüyor, arkadan Bursaspor, Göztepe de geliyor. 20. haftadan sonra daha farklı konuşulabilir. Devre arasına kadar kazanımların neler olabileceğini ben tahmin edebiliyorum. Öbür taraftan puan kayıpları daha fazla olacaktır diye beklentim var. Dilerim ki bizim kayıplarımız az olur" dedi.