Derbi Fener'in

16. dakikada basketbolcular arasında yaşanan gerilim tribünlere de sıçradı. Hakemler salonun boşaltılmasını isteyince maça 1 saat ara verildi; Obepka diskalifiye oldu. Fener 29 sayı fark attı

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe Doğuş maçını sarı-lacivertliler 119-90 galip bitirdi. Ev sahibi ekibin 37-35 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 16. dakikasında, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Sahadaki gerilim taraftarlara yansıdı. Yapılan anonslara rağmen olaylar devam edince hakem üçlüsü, soyunma odasına giderek tribünlerin boşaltılmasını istedi. Maç 1 saatlik aradan sonra devam etti. Üç oyuncusu sırtladı Trabzon sporlu Obepka, diskalifiye oldu ve oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de Nunnally, Vesely ve Egehan üçlüsü 56 sayı üretip zaferde önemli rol oynadı. Misafir ekip bu sonuçla ligde 7. zaferine ulaşırken, bordo-mavililer ise 6. yenilgisini yaşadı.