Sow’un talepleri Senegal’i salladı!

DÜNYA Kupası'na katılmaya hak kazanan Senegal Milli Takımı'nın oyuncuları devlet başkanı Macky Sall'dan canlı yayında ilginç taleplerde bulundu. Takımın sözcülüğünü, kaptanlardan Moussa Sow yaptı. Fenerbahçeli eski yıldız Sall'dan takıma sıfır bir otobüs, futbolculara diplomatik pasaport ve arsa istedi. Talepler ülkede tepki çekerken, isteklere şaşırdığını belirten Sall, her futbolcuya 30 bin euro prim ödemeyi teklif etti.