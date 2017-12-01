 Laf dinlemiyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Laf dinlemiyor

    Laf dinlemiyor

    Sarı-lacivertli hocanın, “Neden oynatmadığımı ona söyledim” dediği Ozan’ı, yenen basit goller öncesi yaptığı pozisyon hataları ve taktik disiplinden uzak oyunu nedeniyle cezalandırdığı öğrenildi

    , Sivasspor ve Antalyaspor maçlarından sonra kupadaki Adana Demirspor karşılaşmasında da oynamadı. Ozan'ın takımın bankosuyken birden kızağa çekilmesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Bu durum, Aykut Kocaman'a Adana Demirspor maçı sonrası soruldu. Tecrübeli çalıştırıcının yanıtı, "Kendisi biliyor. Neden oynatmadığımı Ozan'a söyledim" şeklinde oldu.

    İDMANLARDA DA BÖYLE
    O neden, tamamen futbolcunun kendisinden kaynaklanıyor. Kocaman'ın, son haftalarda yenen basit gollerden önce Ozan'ın yaptığı ciddi pozisyon hatalarından şikayetçi olduğu belirlendi. Genç yıldızın taktik disiplinden uzak oyununu antrenmanlarda da sürdürmesi bardağı iyice taşırdı. Yeni arayışlara giren Kocaman, Ozan'ı kesip Mehmet Topal'a şans verdi.

    Mini yorum: "Bizdeki eksik bu" / Mert AYDIN
    Ozan Tufan sezon başından bu yana kilosu nedeniyle büyük eleştiri aldı. Ama o konuda önemli derecede yol aldı. Bahsedilen 'kızağa alınma' nedeni akıllara Euro 2016'da Hırvatistan maçında yenen golü getirdi. Orada saçını düzelttiği için eleştirilmişti. Ozan, rakip ceza alanına koşu yapan türde bir orta saha. Bu yüzden çok değerli. Hocalarından gelen bu tip uyarılara kulak asarsa çok farklı noktalara gelecektir. Taktik disiplin bizde genç futbolcuların birçoğunda eksik. Yurt dışında oynayabilmenin de ilk şartı buna sahip olmak.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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