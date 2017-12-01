Laf dinlemiyor
Sarı-lacivertli hocanın, “Neden oynatmadığımı ona söyledim” dediği Ozan’ı, yenen basit goller öncesi yaptığı pozisyon hataları ve taktik disiplinden uzak oyunu nedeniyle cezalandırdığı öğrenildi
İDMANLARDA DA BÖYLE
O neden, tamamen futbolcunun kendisinden kaynaklanıyor. Kocaman'ın, son haftalarda yenen basit gollerden önce Ozan'ın yaptığı ciddi pozisyon hatalarından şikayetçi olduğu belirlendi. Genç yıldızın taktik disiplinden uzak oyununu antrenmanlarda da sürdürmesi bardağı iyice taşırdı. Yeni arayışlara giren Kocaman, Ozan'ı kesip Mehmet Topal'a şans verdi.
Mini yorum: "Bizdeki eksik bu" / Mert AYDIN
Ozan Tufan sezon başından bu yana kilosu nedeniyle büyük eleştiri aldı. Ama o konuda önemli derecede yol aldı. Bahsedilen 'kızağa alınma' nedeni akıllara Euro 2016'da Hırvatistan maçında yenen golü getirdi. Orada saçını düzelttiği için eleştirilmişti. Ozan, rakip ceza alanına koşu yapan türde bir orta saha. Bu yüzden çok değerli. Hocalarından gelen bu tip uyarılara kulak asarsa çok farklı noktalara gelecektir. Taktik disiplin bizde genç futbolcuların birçoğunda eksik. Yurt dışında oynayabilmenin de ilk şartı buna sahip olmak.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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