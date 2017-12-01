Laf dinlemiyor

vemaçlarından sonra kupadakikarşılaşmasındada oynamadı. Ozan'ıntakımın bankosuyken birden kızağaçekilmesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı.Bu durum,'aAdana Demirspor maçı sonrası soruldu.Tecrübeli çalıştırıcının yanıtı,şeklinde oldu.O neden, tamamen futbolcunun kendisinden kaynaklanıyor. Kocaman'ın, son haftalarda yenen basit gollerden önce Ozan'ın yaptığı ciddişikayetçi olduğu belirlendi. Genç yıldızınantrenmanlarda da sürdürmesi bardağı iyice taşırdı. Yeni arayışlara giren Kocaman, Ozan'ı kesipa şans verdi.Ozan Tufan sezon başından bu yana kilosu nedeniyle büyük eleştiri aldı. Ama o konuda önemli derecede yol aldı. Bahsedilen 'kızağa alınma' nedeni akıllara Euro 2016'da Hırvatistan maçında yenen golü getirdi. Orada saçını düzelttiği için eleştirilmişti. Ozan, rakip ceza alanına koşu yapan türde bir orta saha. Bu yüzden çok değerli. Hocalarından gelen bu tip uyarılara kulak asarsa çok farklı noktalara gelecektir. Taktik disiplin bizde genç futbolcuların birçoğunda eksik. Yurt dışında oynayabilmenin de ilk şartı buna sahip olmak.