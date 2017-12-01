Fofana hamlesi
Teknik heyet, Hasan Çetinkaya’ya önerilen Fransız yıldıza tam not verdi. Yönetim, Udinese ile görüşüp şartlarını soracak.
Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, geçtiğimiz ay WyScout Forumu'na katılmak için Londra'ya gitmişti. Burada görüşmeler yapan Çetinkaya'ya, Udinese'nin orta saha oyuncusu Seko Fofana önerilmişti. Çetinkaya, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu oyuncuyu tanımadığını ancak araştıracaklarını söylemişti.
Aykut Kocaman ve ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili hazırlanan raporu inceledi, maç kasetlerini izledi. Teknik heyet, Fransız yıldıza tam not verdi. Yönetim şimdi İtalyan ekibi Udinese ile masaya oturup, Fofana'nın maddi şartlarını soracak.
Fenerbahçe, Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle başarılı oyuncuyu kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin ise böyle bir teklife sıcak bakması zor görünüyor. Fofana için Udinese'nin talep edeceği rakama göre pazarlıklar sürecek.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:09
-
Ekici'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
bosphorus Ekiciye sağlık ekibinin yanında kadro açılsın.. Bu gidişle onların yanından hiç ayrılmayacak gibi.
-
2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un
Toplam 2
Yorum
kg Yanılmam istatikler fıratın Beşiktaşı ince ince doğruyacağını gösteriyor
-
Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
asfdasf reklam kokan harekletler hocam
Fofana hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.