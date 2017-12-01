Fofana hamlesi

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, geçtiğimiz ay WyScout Forumu'na katılmak için Londra'ya gitmişti. Burada görüşmeler yapan Çetinkaya'ya, Udinese'nin orta saha oyuncusu Seko Fofana önerilmişti. Çetinkaya, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu oyuncuyu tanımadığını ancak araştıracaklarını söylemişti.

Aykut Kocaman ve ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili hazırlanan raporu inceledi, maç kasetlerini izledi. Teknik heyet, Fransız yıldıza tam not verdi. Yönetim şimdi İtalyan ekibi Udinese ile masaya oturup, Fofana'nın maddi şartlarını soracak.

Fenerbahçe, Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle başarılı oyuncuyu kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin ise böyle bir teklife sıcak bakması zor görünüyor. Fofana için Udinese'nin talep edeceği rakama göre pazarlıklar sürecek.