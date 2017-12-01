Fenerbahçe sponsorunu buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahbçe'de, ara transfer dönemine maddi kaynak oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Bu sezon formasının göğüs kısmında reklam bulunmayan sarı lacivertliler, sadece sırtında Ülker yazısıyla sahaya çıkıyor. Spor Toto teşkilatı ile sponsorluk görüşmeleri yapan Fenerbahçe Kulübü'nün, kol sponsorluğu konusunda 5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yapılan anlaşma gereği sarı lacivertlilerin toplamda 10 milyon euro'yu (47 milyon TL) kasasına koyacağı ifade edilirken Fenerbahçe'nin kısa süre içinde anlaşmayı duyurması bekleniyor.

Öte yandan formanın göğüs kısmına da sponsor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına yeni bir anlaşmayla girebilir. Fenerbahçe, Ülker ile anlaşmasından yılda 3 milyon dolar kazanırken Beşiktaş forma ve şort sponsorluklarından yılda toplam yaklaşık 11 milyon doları kasasına koyuyor.

Galatasaray ise sponsorlardan yaklaşık 15 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor. Spor Toto'nun Fenerbahçe'nin dışında diğer kulüplere de bazı sponsorluk desteği vereceği belirtildi.