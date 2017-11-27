Topal ve Şener kurtardı

Sarı-lacivertli savunma Antalya karşısında kritik anlarda görevini yaptı. İlk yarıda Eto'o'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibini kovalayan Mehmet Topal, golü önlemek için adeta topun önüne yattı; sonrasında Volkan Demirel kurtarışını yaptı. 46. dakikada ise Şener Özbayraklı yine kırmızı-beyazlı forvetlerin tehlikeli geldiği anda topa hayati bir dokunuş yaparak beraberlik golünü atmalarına izin vermedi.