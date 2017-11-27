 Topal ve Şener kurtardı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Topal ve Şener kurtardı

    Topal ve Şener kurtardı
    Sarı-lacivertli savunma Antalya karşısında kritik anlarda görevini yaptı. İlk yarıda Eto'o'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibini kovalayan Mehmet Topal, golü önlemek için adeta topun önüne yattı; sonrasında Volkan Demirel kurtarışını yaptı. 46. dakikada ise Şener Özbayraklı yine kırmızı-beyazlı forvetlerin tehlikeli geldiği anda topa hayati bir dokunuş yaparak beraberlik golünü atmalarına izin vermedi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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