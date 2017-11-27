 Başkan maçı izleyemedi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Başkan maçı izleyemedi

    Başkan maçı izleyemedi
    ANTALYASPOR karşılaşması için takımla birlikte şehre gelen ve 1 gün burada kalan başkan Aziz Yıldırım, mücadeleyi izleyip yine sarılacivertli kafile ile İstanbul'a dönmeyi planlıyordu. Ancak başkanın maç öncesi bir yakınının nikahına katılmak için İstanbul'a dönmek zorunda kaldığı bildirildi. Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliğinin ardından tüm yönetim bundan sorda her deplasmana takımla birlikte gitme kararı almıştı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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