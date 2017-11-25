 Üç stoperin de garantisi yok! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Üç stoperin de garantisi yok!

    Üç stoperin de garantisi yok!
    F.BAHÇE'de 'nun cezasının sona ermesi, defans hattında kimin oynayacağı konusunda belirsizlik oluşturdu. Aykut Kocaman'ın Antalya'da hangi ikiliye görev vereceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli teknik adamın elinde Skrtel-Neustadter, Skrtel-Neto ve Neto- Neustadter seçenekleri var.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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