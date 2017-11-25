Öğretmenler Günü için özel kutlama

SARI-lacivertli kulüp, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı bir görsel mesajla kutladı. Mesajda, "Yolumuzu aydınlatan, geleceğimizin mimarları, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.