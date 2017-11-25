 Öğretmenler Günü için özel kutlama – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Öğretmenler Günü için özel kutlama

    Öğretmenler Günü için özel kutlama
    SARI-lacivertli kulüp, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı bir görsel mesajla kutladı. Mesajda, "Yolumuzu aydınlatan, geleceğimizin mimarları, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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