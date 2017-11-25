 Morata’dan esprili Fenerbahçe yanıtı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Morata’dan esprili Fenerbahçe yanıtı

    Morata’dan esprili Fenerbahçe yanıtı
    Fenerbahçe'den esinlenerek "Fuetnerbahce" diye bir Instagram hesabı açan İspanya'daki Alicante Üniversitesi öğrencileri, Chelsea'li Alvaro Morata'yı transfer ettiklerini belirten esprili bir paylaşım yaptı. İspanyol yıldız, paylaşımın altına şu yorumu yazdı: Teşekkürler çocuklar, küçüklüğümden bu yana benim hayalimdi...

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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