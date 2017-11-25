Morata’dan esprili Fenerbahçe yanıtı

Fenerbahçe'den esinlenerek "Fuetnerbahce" diye bir Instagram hesabı açan İspanya'daki Alicante Üniversitesi öğrencileri, Chelsea'li Alvaro Morata'yı transfer ettiklerini belirten esprili bir paylaşım yaptı. İspanyol yıldız, paylaşımın altına şu yorumu yazdı: