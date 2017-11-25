Kocaman'ın zor seçimi

Neto ve Alper cezalarını tamamladı, Valbuena ve Isla iyileşti. Takımda sakatlığı süren ve cezalı oyuncu kalmazken geçen haftaya oranla Alper, Neto, Valbuena, Isla, Ozan ve Mehmet Ekici ilk 11'i zorlayan isimler...



Mehmet Topal'ın Sivasspor'un karşısındaki hırsı ve tecrübesi ile kalitesini birleştirmesi orta sahadaki rekabeti de artırdı. Yine Topal-Josef ikilisinin oynaması, Ozan'ın yedek soyunması bekleniyor.



Janssen ilerde top tutan, rakip eksilten ve etkili bir isim ama dizindeki ağrılar oynamasına engel olmasa da riske edilmeyecek ve bu hafta Soldado'yu ilk 11'e atacak. Neto'nun Skrtel'i yedek bırakması beklenirken, Valbuena'nın ve Isla'nın maç kadrosunda olacakları ama yedek bekleyecekleri öğrenildi.

MUHTEMEL 11

26 Kasım Pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 19:30'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Volkan, Şener (Isla), Neto, Neustadler, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper (Valbuena), Guiliano, Soldado

FENERBAHÇE ANTALYA ŞANSSIZLIĞINI KIRACAK MI?

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.



Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Demir İnşaat Sivasspor'u farklı mağlup ederek bir nebze olsun moral depolayan, lider ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Sivasspor karşısında önceki haftalara nazaran daha iyi bir futbol ortaya koyan sarı lacivertliler, Antalya gibi zor bir deplasmandan 3 puan çıkartarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe rakibi Antalyaspor'a son üç Süper Lig karşılaşmasında da yenilirken, bu Akdeniz ekibinin sarı lacivertliler karşısında elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi olarak dikkat çekiyor. Bununla beraber Antalya Stadyumu da Fenerbahçe'ye çok uğurlu değil. Sarı lacivertliler bu statta son olarak iki defa Antalya'ya mağlup olurken, 27 Mayıs 2016 tarihinde yine Antalya Stadyumu'nda Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni de kaybetmişti.



43. RANDEVU

Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı. Antalyaspor, rakibiyle yaptığı son 3 müsabakayı da kazandı. Antalya'daki 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 10'a 5 üstünlüğü bulunuyor.