 Feyenoord’dan RvP presi – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Feyenoord’dan RvP presi

    Feyenoord’dan RvP presi
    Yaklaşık üç ay süren bir sakatlık sürecinin ardından tamamen iyileşen Robin için Fenerbahçe'ye Feyenoord'dan sürpriz bir başvuru daha geldi. Holanda kulübü, sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli talep edilince alamadığı RvP'ye ilgilerinin sürdüğünü sarı-lacivertli yönetime iletirken, oyuncunun sağlık raporlarını hakkında bilgi istediği belirlendi. Fenerbahçe, Van Persie'yi elden çıkartıp yabancı kontenjanına yer açmak ve Elif Elmas'ı takıma kazandırmak istiyor. Feyenoord'un teklifi raporların incelenmesinin ardından netleşecek.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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