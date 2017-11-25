 ''Bırakın gideyim!'' – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    ''Bırakın gideyim!''

    ''Bırakın gideyim!''

    Swansea’de yeteri kadar forma şansı bulamayan Hollandalı , Fener’in teklifinin ardından kulübünden izin istedi. Swansea yöneticileri Narsingh’e olumlu yaklaştı ve F.Bahçe’nin resmi teklifini beklemeye başladı...

    Şampiyonluk yarışında yeniden umutlanan , devre arasına kadar maçlarının kazanmayı, ara transfer döneminde de kadroya yapacağı 1-2 takviye ile daha iddialı duruma gelmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği ve almak istediği Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh için olumlu haberlerin geldiği belirtiliyor.

    İLK OLARAK KENDİSİ KONUŞTU
    Menajerinden Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilendiğini öğrenen , Swanseali yöneticilere, "Burada istediğim kadar forma şansı bulamıyorum. Fenerbahçe'nin beni istemesi bir şans. Uygun görürseniz ben gitmeye hazırım" dedi.

    RESMİ TEKLİF BEKLİYORLAR
    İngiliz yöneticilerin Narsing'in bu isteğine sıcak baktıklarını kendisine yardımcı olabileceklerini söyledikleri bildirildi. Swansea yönetiminin Fenerbahçe'den resmi teklifi bekledikleri, bunun ardından bir açıklama yapacakları da gelen haberler arasında.

    FENER OPSİYONU DA İSTİYOR
    F.Bahçe'nin Narsingh için önümüzdeki günlerde yarım sezon kiralama teklifinde bulunacağı, satın alma opsiyonunu da ellerinde tutmak istedikleri gelen haberler arasında. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

    (TAKVİM)

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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