''Bırakın gideyim!''
Swansea’de yeteri kadar forma şansı bulamayan Hollandalı Narsingh, Fener’in teklifinin ardından kulübünden izin istedi. Swansea yöneticileri Narsingh’e olumlu yaklaştı ve F.Bahçe’nin resmi teklifini beklemeye başladı...
İLK OLARAK KENDİSİ KONUŞTU
Menajerinden Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilendiğini öğrenen Narsingh, Swanseali yöneticilere, "Burada istediğim kadar forma şansı bulamıyorum. Fenerbahçe'nin beni istemesi bir şans. Uygun görürseniz ben gitmeye hazırım" dedi.
RESMİ TEKLİF BEKLİYORLAR
İngiliz yöneticilerin Narsing'in bu isteğine sıcak baktıklarını kendisine yardımcı olabileceklerini söyledikleri bildirildi. Swansea yönetiminin Fenerbahçe'den resmi teklifi bekledikleri, bunun ardından bir açıklama yapacakları da gelen haberler arasında.
FENER OPSİYONU DA İSTİYOR
F.Bahçe'nin Narsingh için önümüzdeki günlerde yarım sezon kiralama teklifinde bulunacağı, satın alma opsiyonunu da ellerinde tutmak istedikleri gelen haberler arasında. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.
(TAKVİM)
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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