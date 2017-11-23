 Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi

    Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi

    Kanarya’ya Türk asıllı Alman yıldızdan olumsuz yanıt... Fenerbahçeli olan Mesut Özil'e, "Bize gelir misin?" mesajı gönderen sarı-lacivertliler, "Manchester United'a gidiyorum" karşılığını aldı

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz ay yapılan Mesut Özil girişimi olumsuz sonuçlandı. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcuya, yöneticiler bazı aracı isimlerle, "Kulübünle sözleşme uzatmadın, F.Bahçe'ye gelmeyi düşünür müsün?" diye sordu. Mesut'un şimdilik Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini belirterek, "Premier Lig'de oynamaya devam etmek istiyorum.Manchester United'ın çok ciddi teklifi var. Büyük ihtimalle oraya transfer olacağım" dediği bildirildi. F.Bahçe'nin Mesut planları şimdilik suya düştü.

    DEVLER PEŞİNDE
    Arsenal ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan ve daha önce F.Bahçeli olduğunu açıklayan Mesut Özil'i Barcelona, Atletico Madrid ve Inter de almak istiyor.

    Sabah

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:06
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