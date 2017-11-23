Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi
Kanarya’ya Türk asıllı Alman yıldızdan olumsuz yanıt... Fenerbahçeli olan Mesut Özil'e, "Bize gelir misin?" mesajı gönderen sarı-lacivertliler, "Manchester United'a gidiyorum" karşılığını aldı
Fenerbahçe'de geçtiğimiz ay yapılan Mesut Özil girişimi olumsuz sonuçlandı. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcuya, yöneticiler bazı aracı isimlerle, "Kulübünle sözleşme uzatmadın, F.Bahçe'ye gelmeyi düşünür müsün?" diye sordu. Mesut'un şimdilik Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini belirterek, "Premier Lig'de oynamaya devam etmek istiyorum.Manchester United'ın çok ciddi teklifi var. Büyük ihtimalle oraya transfer olacağım" dediği bildirildi. F.Bahçe'nin Mesut planları şimdilik suya düştü.
DEVLER PEŞİNDE
Arsenal ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan ve daha önce F.Bahçeli olduğunu açıklayan Mesut Özil'i Barcelona, Atletico Madrid ve Inter de almak istiyor.
Sabah
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:06
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Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Toplam 3
Yorum
ufuk Fenerli olarak keşke Bjk yönetimi gibi bir yönetim de bizde olsa. Kavga yok, gürültü yok, sistem işliyor. Ne diyelim tebrikler.
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Gecenin sürprizi Basel'den!
Toplam 1
Yorum
seda baseli kimse yabana atmasin deyimde
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Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
Toplam 2
Yorum
seda iste senin büyüklügün burdan geliyor barselona,senin gibi baska büyük klüp yok,sen baskasin büyüklügün hicbir klüple ölcüsemez
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