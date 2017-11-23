 İlk tercihi yine Janssen – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    İlk tercihi yine Janssen

    İlk tercihi yine Janssen
    TEKNİK Direktör Aykut Kocaman, ligde bu hafta oynanacak Antalyaspor sınavında Roberto Soldado'yu attığı gollere rağmen yine kulübede oturtacak. Tecrübeli hoca, Vincent Janssen'i ilk tercih olarak sahaya sürüp Sivasspor mücadelesinde olduğu gibi Soldado'yu sonradan hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. İdmanlarda zaman zaman ikiliyi yan yana oynatıyor.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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