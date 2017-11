Ada’dan Narsingh iddiası

KANATLARA takımı ileriye taşıyacak yıldız isimler arayan ve gündemine Bruma'yı aldığı ileri sürülen F.Bahçe için bir iddia da Ada basınından geldi.

The Sun gazetesi, Premier Lig'de umduğunu bulamayan Luciano Narsingh'in bir an önce Swansea'den ayrılmak istediğini, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'nin yakın takibinde olduğunu duyurdu. Haberde, "Swansea'nin teknik direktörü Paul Clement'in transfer ettiği ilk isim olan Narsingh, bir türlü düzenli forma giyemedi. Aykut Kocaman onu çok istiyor. Fenerbahçe kiralama teklifi götürecek" ifadelerine yer verildi. Ajax altyapısından yetişen ve 19 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Narsingh, sırasıyla Heerenven, PSV ve Swensea formaları giydi. Her iki kanatta da oynayabilen oyuncu, müthiş sürati ve asistleriyle tanınıyor.