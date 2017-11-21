 Sonuna kadar savaş! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Sonuna kadar savaş!

    Sonuna kadar savaş!
    SİVAS karşısında güzel bir futbol sergileyip Soldado'ya şık bir asist yapan , 4-1'lik skorun özgüvenlerini arttıracağını savundu. Sambacı, "Bu galibiyet kötü sonuçların ardından takıma çok iyi geldi. Lig tablosundaki durumumuzu da daha iyi bir noktaya getirmiş olduk. Üzerimize düşen görevi yapmalı, bu şekilde devam etmeliyiz. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşmalıyız" açıklamasını yaptı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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