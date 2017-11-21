 Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    hakeme ‘korkak!’ demiş

    Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş
    F.Bahçe-Sivas maçında peş peşe gördüğü iki sarı kart oyundan atılan Thievy 'nın ihraç nedeni ortaya çıktı. Kongolu forvet, yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya Türkçe olarak, 'korkak!' diye bağırdığı için önce sarı kart gördüğü, sonra da defalarca, "Korkak" diye bağırdığı için oyundan atıldığı ortaya çıktı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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