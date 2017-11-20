Persie yine locada

Sakatlığı yüzünden bu sezon neredeyse bütün maçları locadan izleyen Persie, dün de görevinin başındaydı!

F.BAHÇE'de uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie Sivas temsilcisi karşısında forma giyemedi. Bu sezon ligde sadece 2 karşılaşmada şans bulan Hollandalı futbolcu, mücadeleyi ailesi ile birlikte locadan takip etti. Dirar'ın golünde sevinç hareketleri yapan tecrübeli futbolcunun maçın genelinde keyifsiz olduğu da gözlerden kaçmadı.