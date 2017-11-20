 Janssen: Çift forvet mümkün – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    : Çift forvet mümkün

    Janssen: Çift forvet mümkün
    Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten , çift forvet hakkındaki soruyu, "Sistem değişikliğini hocamıza sormanız lazım ama en azından bu durumun mümkün olabildiğini gördüğümüz bir akşamı geride bıraktık. Roberto ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi. 3 pozisyona girdi ve hepsini değerlendirdi. Hem onun, hem de takım için güzel oldu" şeklinde cevapladı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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