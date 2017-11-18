Volkan’a tam destek

F.BAHÇE'de kaptanlığı alınması gündeme gelen Volkan Demirel'e hem yönetimden hem de Aykut Kocaman'dan destek geldi. Volkan'a tam yetki verilerek, yeniden takım içerisinde güçlü bir figür haline getirilecek. Volkan bundan sonra takım arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirecek, ailelerle organizasyonlar düzenleyecek ve takım içi birlikteliği sağlayacak.