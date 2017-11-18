Topal krizi bitti
Aykut Kocaman, sorun yaşadığı oyuncusu ile görüşüp daha fazla sorumluluk almasını istedi. Topal, bunun için söz verdi
HOCADAN GÜVENCE ALDI
Tüm sorunların masaya yatırıldığı toplantı sonrasında mesele tatlıya bağlanırken, Topal'ın daha fazla sorumluluk alma konusunda hocasına söz verdiği öğrenildi. Yap ılan görüşmede 31 yaşındaki futbolcu formsuzluğu ve düşen performansı nedeniyle moral bozukluğu yaşadığını ilettiği Aykut Kocaman'dan daha fazla forma şansı bulma konusunda güvence aldığı öğrenildi.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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