 Topal krizi bitti – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Topal krizi bitti

    Topal krizi bitti

    Aykut Kocaman, sorun yaşadığı oyuncusu ile görüşüp daha fazla sorumluluk almasını istedi. Topal, bunun için söz verdi

    FENERBAHÇE'de Mehmet Topal krizi tatlıya bağlandı. Teknik direktör Aykut Kocaman, dün tecrübeli futbolcusu ile tesislerde uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi.

    HOCADAN GÜVENCE ALDI
    Tüm sorunların masaya yatırıldığı toplantı sonrasında mesele tatlıya bağlanırken, Topal'ın daha fazla sorumluluk alma konusunda hocasına söz verdiği öğrenildi. Yap ılan görüşmede 31 yaşındaki futbolcu formsuzluğu ve düşen performansı nedeniyle moral bozukluğu yaşadığını ilettiği Aykut Kocaman'dan daha fazla forma şansı bulma konusunda güvence aldığı öğrenildi.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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