Menajer saldırısı!

LONDRA'daki WyScout forumuna katılan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, burada adeta menajer saldırısına uğramış. Yaklaşık 90 menajerin, oyuncularının bilgilerini ve şartlarını içeren dosyaları Çetinka'ya sunduğu belirtildi.