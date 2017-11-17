 Menajer saldırısı! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Menajer saldırısı!

    Menajer saldırısı!
    LONDRA'daki WyScout forumuna katılan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, burada adeta menajer saldırısına uğramış. Yaklaşık 90 menajerin, oyuncularının bilgilerini ve şartlarını içeren dosyaları Çetinka'ya sunduğu belirtildi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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