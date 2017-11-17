 Fenerbahçe'ye başkan morali: Samandıra'ya geldi! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'ye başkan morali: Samandıra'ya geldi!

    Fenerbahçe'ye başkan morali: Samandıra'ya geldi!

    Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımla bir araya gelen Aziz Yıldırım, oyunculara güvendiğini ve çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

    Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 12. haftada 19 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takımla bir süre sohbet eden Yıldırım, oyunculara güvendiğini söyledi.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından iyi sonuçla ayrılarak, yükselişe geçileceğine inandığını belirtti.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:24
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