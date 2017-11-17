Fenerbahçe'ye başkan morali: Samandıra'ya geldi!
Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımla bir araya gelen Aziz Yıldırım, oyunculara güvendiğini ve çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbolculara moral ziyaretinde bulundu.
Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 12. haftada 19 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takımla bir süre sohbet eden Yıldırım, oyunculara güvendiğini söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından iyi sonuçla ayrılarak, yükselişe geçileceğine inandığını belirtti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:24
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Fenerbahçe'ye başkan morali: Samandıra'ya geldi!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY BOGASI SAMANDIRAYA GELECEGİNE FEDORASYONA GİTSİN JOHSENİN GOLÜNÜ,DENAYERİN KIRMIZISINI VERMEYEN CÜNEYTE4YILDIZI ÇALAN ÖZGÜRYANKAYAYA DÜDÜK ASTIRSIN
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 10
Yorum
Ördek Siz alırken bedava iyi onlar alınca mı suç oldu
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Solu ateşleyecek
Toplam 10
Yorum
luc4s milli takimda oynayanGS yin genc isimleri var onlari deyerlendirin en azinan yedek ola bilirler hic kimsede onlarin basarisizligina laf etmz
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