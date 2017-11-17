Fenerbahçe'ye başkan morali: Samandıra'ya geldi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 12. haftada 19 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takımla bir süre sohbet eden Yıldırım, oyunculara güvendiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından iyi sonuçla ayrılarak, yükselişe geçileceğine inandığını belirtti.