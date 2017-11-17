 Fener Mesut için aportta – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Fener Mesut için aportta

    Fener Mesut için aportta

    Sezon sonunda serbest kalacak olan Mesut Özil, Avrupa’nın birçok devinin transfer listesinde

    İngiltere'de yayın yapan Evening Standart gazetesi, Mesut Özil'in Arsenal'deki durumunu masaya yatırırken, Arsene Wenger'in Özil'e yeni sözleşme için aralık ayının sonuna kadar zaman verdiğini yazdı. Gazete, sezon sonunda Atletico Madrid'e gitmesi gündeme gelen Türk asıllı Alman yıldızın peşinde Milan ve Manchester United'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de olduğu bilgisini not düştü. Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi biten Mesut Özil'e yeni kontrat yapmak istiyor ancak 29 yaşındaki yıldız buna pek yanaşmıyor.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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