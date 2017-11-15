Tek golü 367 bin euro
Fenrbahçe'ye geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen yıldız futbolcu Robin van Persie, bu sezon en kötü dönemini yaşıyor.
Sakatlığı tamamen geçen ve dün idmana davet edilen Hollandalı oyuncu "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. 1 hafta daha dinlenmem lazım" diyerek çalışmaya katılmamıştı. Bu haraketi ile bardağı taşıran Persie için sabırsızlıkla devre arası bekleniyor. Yönetim, dünya çapındaki yıldızdan kurtulabilmek için formül arıyor. Sezon başında gelen teklifleri değerlendirmeyen Hollandalı, takımda kalmıştı ancak önce verimsizliği sonra da sakatlığı nedeniyle etkili olamadı.
TRANSFERDE ADI İLK DUYULDUĞUNDA HİÇ KİMSENİN İTİRAZI YOKTU
Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonu öncesinde katılan Hollandalı yıldız, o dönem için iyi bir transfer gözüyle bakılmış ve dünya çapındaki yıldızın kulübe katılması büyük yahkı uyandırmıştı. Ancak takıma katkısı ismi kadar büyük olmadı. bu sezona kadar resmi maçlarda toplamda 4968 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu sürede 40 gol 8 asistlik katkı sağladı.
BU YIL 199 DAKİKA OYNADI
Bu sezon 4 maçta formayı sırtına geçiren RVP, toplamda 199 dakika sahada kalırken skora etki edemedi.
14 KEZ SAKATLIK YAŞADI
Sakat olduğu bizden saklandı denilen 34 yaşındaki golcü 3 sezonda tam 14 kez sakatlık yaşadı ve 192 gün yeşil sahalardan uzak kaldı.
SAHADA KALDIĞI DAKİKADA 3 BİN EURO
Fenerbahçe'den yıllık garanti ücret olarak 4 milyon 900 bin Euro kazanan Van Persie, 3 yılda toplam 14 milyon 700 bin Euro cebine koydu. 3 sezon toplamında 5167 dakika sahada kalan golcü oyuncu, sahada kaldığı her dakika başı 3 bin Euro kazandı.
GOL BAŞINA 367 BİN 500 EURO
3 sezon toplamında 40 gol kaydeden Hollandalı futbolcu, attığı her gol için 367 bin 500 Euro gelir elde etti.
Kaynak: DHA
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:31
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 8
Yorum
eraycan satmayalım yerli golcü bulmak zor büyük takımlar oyuncu satmaz alır cenk bizim geleceğimiz biz alalım messiyi satarlar mı cenk kelmalı
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 5
Yorum
batuhan hiçbirşey demiyorumda hakan balta onca yıl okadar az paraya bu kadar iyi futbol oynadı şimdi doğruysa eğer levent tüzemenin dedigi olmuşmu ?
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''Arda bir enkaza dönüştü''
Toplam 1
Yorum
Malesef Ardanın kendine faydası yok.Bitmiş birisi kesinlikle profesyonel değil,çalışmak yerine Egosunu geliştirdi, Barca sana hep 10 gömlek fazlaydı
Tek golü 367 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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