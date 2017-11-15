Tek golü 367 bin euro

Sakatlığı tamamen geçen ve dün idmana davet edilen Hollandalı oyuncu "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. 1 hafta daha dinlenmem lazım" diyerek çalışmaya katılmamıştı. Bu haraketi ile bardağı taşıran Persie için sabırsızlıkla devre arası bekleniyor. Yönetim, dünya çapındaki yıldızdan kurtulabilmek için formül arıyor. Sezon başında gelen teklifleri değerlendirmeyen Hollandalı, takımda kalmıştı ancak önce verimsizliği sonra da sakatlığı nedeniyle etkili olamadı.



TRANSFERDE ADI İLK DUYULDUĞUNDA HİÇ KİMSENİN İTİRAZI YOKTU

Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonu öncesinde katılan Hollandalı yıldız, o dönem için iyi bir transfer gözüyle bakılmış ve dünya çapındaki yıldızın kulübe katılması büyük yahkı uyandırmıştı. Ancak takıma katkısı ismi kadar büyük olmadı. bu sezona kadar resmi maçlarda toplamda 4968 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu sürede 40 gol 8 asistlik katkı sağladı.



BU YIL 199 DAKİKA OYNADI

Bu sezon 4 maçta formayı sırtına geçiren RVP, toplamda 199 dakika sahada kalırken skora etki edemedi.



14 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Sakat olduğu bizden saklandı denilen 34 yaşındaki golcü 3 sezonda tam 14 kez sakatlık yaşadı ve 192 gün yeşil sahalardan uzak kaldı.



SAHADA KALDIĞI DAKİKADA 3 BİN EURO

Fenerbahçe'den yıllık garanti ücret olarak 4 milyon 900 bin Euro kazanan Van Persie, 3 yılda toplam 14 milyon 700 bin Euro cebine koydu. 3 sezon toplamında 5167 dakika sahada kalan golcü oyuncu, sahada kaldığı her dakika başı 3 bin Euro kazandı.



GOL BAŞINA 367 BİN 500 EURO

3 sezon toplamında 40 gol kaydeden Hollandalı futbolcu, attığı her gol için 367 bin 500 Euro gelir elde etti.

