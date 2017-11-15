Hoca istedi, yönetim harekete geçti
Orta sahaya takviye arayan Fenerbahçe'nin gündeminde Tunus asıllı Alman yıldız Sami Khedira var...
Orta saha problemini bir türlü çözemeyen Aykut Kocaman, yönetimden Mehmet Ekici'nin görev alanına transfer istedi. Uzun süreli bir çözüm üzerine karar kılan F.Bahçe yönetimi orta alana izlemeye aldıkları yıldız ismi transfer ederek bu problemi gündeminden kaldırmak istiyor.
Real Madrid'de başarlı bir futbol kariyeri geçirdikten sonra Juventus'a transfer olan Sami Khedira, İtalyan kulübün vazgeçilmez oyuncuları arasında. Sarı lacivertli yönetim ise Sami Khedira için uygun şartların oluşmasını bekliyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:32
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Hoca istedi, yönetim harekete geçti
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST BOŞUNA KASMAYIN ŞAMPİYON HEMDE SUNİ BELİRLENMİŞ DURUMDA.TRANSFERLERİ GELECEK YIL İÇİN YAPIN FAZLA MASRAFA KAÇMAYIN ONUN YERİNE LOBİNİZ GÜÇLÜ
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Pazdan gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
baksoy Zaten bizim takım 30 yaşın altında futbolcularla ilgilenmiyor ? Kulüp emekliliği gelmiş futbolcular çöplüğü ?
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Dinlenmem lazım
Toplam 15
Yorum
BJK AL SANA UÇAN HOLLANDALI. YATTIĞI YERDEN PARA KAZANDIĞINDAN UÇUYOR.
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