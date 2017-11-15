 Hoca istedi, yönetim harekete geçti – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Hoca istedi, yönetim harekete geçti

    Hoca istedi, yönetim harekete geçti

    Orta sahaya takviye arayan Fenerbahçe'nin gündeminde Tunus asıllı Alman yıldız Sami Khedira var...

    Orta saha problemini bir türlü çözemeyen Aykut Kocaman, yönetimden Mehmet Ekici'nin görev alanına transfer istedi. Uzun süreli bir çözüm üzerine karar kılan F.Bahçe yönetimi orta alana izlemeye aldıkları yıldız ismi transfer ederek bu problemi gündeminden kaldırmak istiyor.

    Real Madrid'de başarlı bir futbol kariyeri geçirdikten sonra Juventus'a transfer olan Sami Khedira, İtalyan kulübün vazgeçilmez oyuncuları arasında. Sarı lacivertli yönetim ise Sami Khedira için uygun şartların oluşmasını bekliyor.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:32
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