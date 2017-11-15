 Fernandao'ya karşılık Aziz – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    'ya karşılık Aziz

    Fernandao'ya karşılık Aziz

    Fenerbahçe, ’yu isteyen Bursaspor’a karşı teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe, 'yu isteyen Bursaspor'a karşı teklif yapmaya hazırlanıyor. Ocak ayında sol beke takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Timsah'ın yıldızı 'i gözüne kestirdi. 26 yaşındaki oyuncunun yerli statüsünde oynaması, Kanarya açısından bu transferi cazip kılıyor. Aziz Behich, bu sezon ligde görev yaptığı 11 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi. Bursaspor'un, eski gol kralı için Aziz'i verip vermeyeceği merak konusu.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:04
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