 Başkandan ‘özel araç’ yasağı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Başkandan ‘özel araç’ yasağı

    Başkandan ‘özel araç’ yasağı
    Fenerbahçeli futbolcular sezon başında Aykut Kocaman'ın isteğiyle içerideki maçlardan sonra evlerine kendi özel araçlarıyla gidebiliyorlardı. Başkan bu uygulamayı kaldırdı. Buna göre oyuncular, aynen deplasman maçlarından sonra olduğu gibi Ülker Stadı'nda oynanacak maçlardan sonra da takım otobüsüyle Samandıra'ya gidecekler, buradan evlerine dağılacaklar.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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