O golleri yemezdik

Sarı-lacivertli teknik direktör, Skrtel’in menajeri Carol Santo’ya “Eğer oynasaydı, Kayseri ve Osmanlı bize o golleri atamazdı” dedi

Son dakika golleri nedeniyle zirveden iyice uzaklaşan Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in takıma dönüşü dört gözle bekleniyor. Cezası ve vertigo problemi nedeniyle son karşılaşmalarda oynayamayan deneyimli futbolcu, Sivasspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine dönecek. Ajansspor'un haberine göre; Aykut Kocaman, milli takım maçları sonrası bugün ya da yarın takıma katılması beklenen Slovak oyuncunun durumu ile ilgili menajeri Carol Santo ile bir görüşme yaptı. Sarı-lacivertli hoca bu görüşmede Skrtel'e duyduğu güveni bir kez daha dile getirdi: "Skrtel'den son derece memnunum. Puan kaybettiğimiz Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında o olsaydı, son dakika gollerini yemezdik. İyi durumda olması beni memnun etti. Kendisinden hiçbir şikayetim yok."