Pazubant Josef’e mi?

VOLKAN Demirel ve Mehmet Topal'ın devamlı forma giymemeleri nedeniyle başlayan 'yeni kaptan' arayışında Josef de Souza'nın adı da gündemde... Brezilyalı oyuncu, ilk 11'de sürekli oynayan isimler arasında en eskilerden biri olması nedeniyle düşünülüyor... Diğer adaylar Ozan Tufan ile Valbuena...