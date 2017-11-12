 Futbolcular ‘dur’ diyecek – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Futbolcular ‘dur’ diyecek

    Futbolcular ‘dur’ diyecek
    SARI-lacivertli futbolcular da kötü gidişe 'dur' demek için harekete geçti. Oyuncuların önümüzdeki günlerde kendi aralarında bir toplantı yaparak, sorunları ve çözüm yollarını konuşacakları bildirildi. Herkesin düşüncelerini özgürce söyleyeceği toplantıda, ilk yarının kalan 6 haftasında tüm maçların kazanılması için kenetlenilecek.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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