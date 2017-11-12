Futbolcular ‘dur’ diyecek

SARI-lacivertli futbolcular da kötü gidişe 'dur' demek için harekete geçti. Oyuncuların önümüzdeki günlerde kendi aralarında bir toplantı yaparak, sorunları ve çözüm yollarını konuşacakları bildirildi. Herkesin düşüncelerini özgürce söyleyeceği toplantıda, ilk yarının kalan 6 haftasında tüm maçların kazanılması için kenetlenilecek.