 Fofana’nın talibi çok – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Fofana’nın talibi çok

    Fofana’nın talibi çok
    FENERBAHÇE'YE önerilen Udinese'li Seko Fofana'yı Milan, Fiorentina ve Roma'nın da izlediği ortaya çıktı. Udinese'nin Fildişi asıllı oyuncu için kapıyı 20 milyon euro'dan açacağı belirtiliyor. 22 yaşındaki Fofana, oyun stili olarak Yaya Toure'ye benzetiliyor. Orta sahada çevikliği, hızı ve mücadelesiyle öne çıkıyor.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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