Kocaman o ismin gönderilmesini istiyor
Osmanlıspor maçı sonrası görevi bırakacağının sinyallerini veren ancak görevde kalan Teknik Direktör Aykut Kocaman, devre arasında yapılacak olan takviyelerin çalışmalarını yapıyor. Kocaman, sezon başından bu yana faydalanamadığı Robin van Persie'nin gönderilmesini istiyor. Eljif Elmas'a ise devre arasında lisans çıkartılacak.
Neustadter satılabilir
Teknik Direktör Aykut Kocaman, son dönemde performansında büyük düşüş olan Roman Neustadter'in de iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasından yana. Rus kulüplerinin bu futbolcuyla ilgilenmesi, Neustadter'in satılması için görüşmelerde açık kapı olduğunu gösteriyor. Bu futbolcunu devre arasında takımdan ayrılması durumunda, savunma göbeğine bir transfer daha yapılacak. Slovak futbolcu Martin Skrtel'in yaşadığı vertigo (Kulak kristallerinin kayması) sorununun sürmesi halinde, bu bölgeye yapılacak olan takviye de kaçınılmaz olarak görülüyor. Aykut Kocaman'ın kafasını en çok kurcalayan oyuncu ise Aatif. Antrenmanlardaki performansı, küsmeyen yapısı ve maçlarda aldığı kısa sürelere karşın elinden geleni vermesi nedeniyle Aykut Kocaman bu futbolcu için beklemekten yana. Özellikle Valbuena ve Janssen'in sakatlıklarının bulunduğu haftada Kocaman, Sivasspor karşısında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürebilir.
Kocaman'ın değişmezleri
Aykut Kocaman'ın vazgeçmeyi düşünmediği 9 isimden 8'i sezon başında kadroya dahil edilen transferler. Carlos Kameni, Isla, Neto, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen ve Soldado'nun yanı sıra Josef de Souza, Aykut Kocaman'ın kadroda kalmasını istediği oyuncular. Osmanlıspor karşılaşması sonrasında başkan ve yönetimin desteğini alan Aykut Kocaman'ın, devre arasında kadroya neşter vuracağı ve takıma fayda sağlamayan isimler hakkında radikal kararlar alacağı gelen haberler arasında.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
Kocaman o ismin gönderilmesini istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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