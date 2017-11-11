Kocaman o ismin gönderilmesini istiyor

Osmanlıspor maçı sonrası görevi bırakacağının sinyallerini veren ancak görevde kalan Teknik Direktör Aykut Kocaman, devre arasında yapılacak olan takviyelerin çalışmalarını yapıyor. Kocaman, sezon başından bu yana faydalanamadığı Robin van Persie'nin gönderilmesini istiyor. Eljif Elmas'a ise devre arasında lisans çıkartılacak.

Osmanlıspor beraberliği sonrasında ayrılık sinyalleri veren ancak takımın başında kalan Teknik Direktör Aykut Kocaman, devre arasında yapılacak olan transferlerin de çalışmalarına başladı. Özellikle hücum hattındaki oyunculardan çok fazla verim alamayan Kocaman, sezon başında takıma dahil edilen Janssen ve Soldado'yla yola devam etmek istiyor. Ancak bu bölgede henüz katkı alamadığı Robin van Persie'nin ise gitmesi yönünde görüş bildirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni yeni forma giymeye başlayan Fernandao konusunda beklemek isteyen Aykut Kocaman'ın, yabancı oyuncular konusunda önümüzdeki haftalarda yönetime bir rapor vereceği öğrenildi. Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak FIFA tarafından 18 yaşını doldurmadığı için transfer yasağı getirilen Eljif Elmas'ın takıma çok büyük katkı yapacağını düşünen Kocaman, bu futbolcunun lisansının çıkartılması için kadrodaki 1 yabancıdan vazgeçmesi gerekiyor. Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan sarı-lacivertliler, maddi kayıp yaşamamak için kadro dışı tercihini kullanmamaktan yana. Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı isimler içinde liste başında olan futbolcu ise Robin van Persie. Sezon başından bu yana sakatlığı bulunan, sakatlanmadan önce de takıma katkı sağlayamayan Hollandalı yıldızla, devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Ancak bu oyuncunun yüksek maliyetini karşılayabilecek takım sayısı ise oldukça az.



Neustadter satılabilir

Teknik Direktör Aykut Kocaman, son dönemde performansında büyük düşüş olan Roman Neustadter'in de iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasından yana. Rus kulüplerinin bu futbolcuyla ilgilenmesi, Neustadter'in satılması için görüşmelerde açık kapı olduğunu gösteriyor. Bu futbolcunu devre arasında takımdan ayrılması durumunda, savunma göbeğine bir transfer daha yapılacak. Slovak futbolcu Martin Skrtel'in yaşadığı vertigo (Kulak kristallerinin kayması) sorununun sürmesi halinde, bu bölgeye yapılacak olan takviye de kaçınılmaz olarak görülüyor. Aykut Kocaman'ın kafasını en çok kurcalayan oyuncu ise Aatif. Antrenmanlardaki performansı, küsmeyen yapısı ve maçlarda aldığı kısa sürelere karşın elinden geleni vermesi nedeniyle Aykut Kocaman bu futbolcu için beklemekten yana. Özellikle Valbuena ve Janssen'in sakatlıklarının bulunduğu haftada Kocaman, Sivasspor karşısında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürebilir.



Kocaman'ın değişmezleri

Aykut Kocaman'ın vazgeçmeyi düşünmediği 9 isimden 8'i sezon başında kadroya dahil edilen transferler. Carlos Kameni, Isla, Neto, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen ve Soldado'nun yanı sıra Josef de Souza, Aykut Kocaman'ın kadroda kalmasını istediği oyuncular. Osmanlıspor karşılaşması sonrasında başkan ve yönetimin desteğini alan Aykut Kocaman'ın, devre arasında kadroya neşter vuracağı ve takıma fayda sağlamayan isimler hakkında radikal kararlar alacağı gelen haberler arasında.