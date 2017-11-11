Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti

Saat 14.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, U21 Takımı'yla yapılan antrenman maçıyla noktalandı.

Can Bartu Tesisleri'nde oynanan antrenman maçı, A Takım'ın 5-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin gollerini; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli, Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Milli takımlarda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını 14 Kasım Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.