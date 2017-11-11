Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti
Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Saat 14.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, U21 Takımı'yla yapılan antrenman maçıyla noktalandı.
Can Bartu Tesisleri'nde oynanan antrenman maçı, A Takım'ın 5-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin gollerini; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli, Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.
Milli takımlarda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını 14 Kasım Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
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Gomis, Neymar'ı geçti!
Toplam 3
Yorum
Aslan BUNLAR YANLIS KIYASLAMALAR ! HELE NEYMAR'LA ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KIYASLAYANA
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Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
Aslan YASIN COK KALITELI BIR FORVET AMA SON HAMLELERINI DOGRU YAPAMIYOR ZATEN YAPSA B.DORTMUNTDAN TÜRKIYEYE DEGIL REAL MADRIT'E GIDERDI
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Tudor'dan ilginç açıklama: İnanmıyorum!
Toplam 1
Yorum
Aslan BU KADAR SISTEM KARMASASINA TAKILMA OYUN ICINDE POZISYONA VE RAKIBE HATTA SKORA GÖRE HERSEY KARISIR HERKES HERYERDE OYNAYABILMELI
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