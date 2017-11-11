 Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti

    Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti

    Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.

    Saat 14.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, U21 Takımı'yla yapılan antrenman maçıyla noktalandı.
    Can Bartu Tesisleri'nde oynanan antrenman maçı, A Takım'ın 5-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin gollerini; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli, Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.
    Milli takımlarda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanda yer almadı.
    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını 14 Kasım Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.