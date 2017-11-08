 Ozan: ''Bir sorumlu varsa...'' – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''

    Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''

    A Milli Takım kampında bulunan , Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

    Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın 'göreve devam' kararı sonrasında gözler de oyunculara çevrildi.

    Milli Takım kampında bulunan da F.Bahçe ve Kocaman'ın durumunu değerlendirirken hataların bireysel değil tüm takıma ait olduğunun altını çizdi.

    Tüm takımın sorumlu olduğunu da sözlerine ekleyen genç oyuncu, "Bir kişiye suçu yıkmak doğru değil. Bence bir sorumlu varsa bütün takım sorumludur. Ben de milli takımdan dönünce arkadaşlarıma katılınca takımın durumunu oturup konuşacağız. Milli takımda hazırlık maçlarının bizim adımıza yeni jenerasyon adına iyi olacağını düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza hem teknik ekip olarak analiz edeceklerini düşünüyorum. Bize iyi şeyler katacaklarını düşünüyorum.Teknik ekip olarak iyi analiz edeceklerdir. İkisi de zor maç olacak." dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:44
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