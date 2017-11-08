Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
A Milli Takım kampında bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Milli Takım kampında bulunan Ozan Tufan da F.Bahçe ve Kocaman'ın durumunu değerlendirirken hataların bireysel değil tüm takıma ait olduğunun altını çizdi.
Tüm takımın sorumlu olduğunu da sözlerine ekleyen genç oyuncu, "Bir kişiye suçu yıkmak doğru değil. Bence bir sorumlu varsa bütün takım sorumludur. Ben de milli takımdan dönünce arkadaşlarıma katılınca takımın durumunu oturup konuşacağız. Milli takımda hazırlık maçlarının bizim adımıza yeni jenerasyon adına iyi olacağını düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza hem teknik ekip olarak analiz edeceklerini düşünüyorum. Bize iyi şeyler katacaklarını düşünüyorum.Teknik ekip olarak iyi analiz edeceklerdir. İkisi de zor maç olacak." dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:44
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Okay’a Ada kancası
Toplam 2
Yorum
o.O okay 12 den kat kat fazlasını eder
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 24
Yorum
yerli sınırlaması getirilsin yabancı getirileceğine yerli sınırlması getirlsin yabancılar ek idman yaparken yerliler barda karı kız peşinde yabancı sınırlamasına hayır
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 18
Yorum
VAY BE ADAMLAR PİŞMANMIŞ DA YOK EFENDİM KEDERLİYMİŞDE :) BIRAKIN BE KARDEŞİM 18 MİLYONA 4 TANE CENK ALIRSIN.BİRDE VELİ:) BOŞ TOPÇU CENK :)
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