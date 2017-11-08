Fenerbahçe'de Sivas mesaisi
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Giuliano Victor de Paula, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Nabil Dirar ve Luis Neto'nun yer almadığı idmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivetli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:40
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Aslan'da devre arası 4 yolcu
Toplam 3
Yorum
N0_Name Yasin mi? geçen sezon 10 gol attı adam daha ne yapsın.
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 30
Yorum
Ts61 Aykut un bir tek duruşu kalmıştı.Bu tarihi r den sonra galiba kariyeri tamamen bitti.
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 30
Yorum
Ts61 Aykut un bir tek duruşu kalmıştı.Bu tarihi r den sonra galiba kariyeri tamamen bitti.
Fenerbahçe'de Sivas mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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