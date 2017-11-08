Fenerbahçe'de Sivas mesaisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Giuliano Victor de Paula, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Nabil Dirar ve Luis Neto'nun yer almadığı idmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivetli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.