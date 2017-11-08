 Fenerbahçe'de Sivas mesaisi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de Sivas mesaisi

    Fenerbahçe'de Sivas mesaisi

    Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Giuliano Victor de Paula, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Nabil Dirar ve Luis Neto'nun yer almadığı idmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivetli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de Sivas mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.