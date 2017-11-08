 Alper Potuk'a sürpriz talip! – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'a sürpriz talip!

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a>'a sürpriz talip!

    Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, transferde kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçeli ’un durumunu araştırmaya başladığı iddia edildi.

    Göztepe, milli arada Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken yönetim ise transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Sarı-kırmızılılar'ın gündeminde birçok isim var. Hem orta saha hem de kanat oynayabilecek oyuncular üzerinde duran teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime Fenerbahçeli 'un adını verdiği iddia edildi.

    Fenerbahçe'de yeni sözleşmesi uzatılan ve sıkça şans bulan başarılı oyuncunun transferi zor görünüyor. Ancak yönetimin, 'un durumuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden bilgi alacağı ve kiralık önerisinin masaya konacağı öne sürüldü.

    İzmir ekibi ayrıca savunmaya da takviye için kolları sıvadı. Stoper transferi için hazırlanan listedeki isimlerle görüşmeler şimdiden başlamış durumda.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'a sürpriz talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.