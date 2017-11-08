Alper Potuk'a sürpriz talip!
Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, transferde kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçeli Alper Potuk’un durumunu araştırmaya başladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar'ın gündeminde birçok isim var. Hem orta saha hem de kanat oynayabilecek oyuncular üzerinde duran teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime Fenerbahçeli Alper Potuk'un adını verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de yeni sözleşmesi uzatılan ve sıkça şans bulan başarılı oyuncunun transferi zor görünüyor. Ancak yönetimin, Alper Potuk'un durumuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden bilgi alacağı ve kiralık önerisinin masaya konacağı öne sürüldü.
İzmir ekibi ayrıca savunmaya da takviye için kolları sıvadı. Stoper transferi için hazırlanan listedeki isimlerle görüşmeler şimdiden başlamış durumda.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:08
-
Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 2
Yorum
fb lı gel fb ye en azından adam gıbı top oynarız bu ruhsuzları dove dove oynatırsın sen
-
Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 2
Yorum
doğru kadro dışı kalması gerekenleri söyleyeym H.Ali,ozan,Fernandao,M.Topal,Kameni yeteneksizler yani bunlar giderse birde aykut tabi takımdüzelir
-
Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Olmazsa üste para verip gönderirsin o zaman başkan , sıkıntı yok para çok galiba.
Alper Potuk'a sürpriz talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.