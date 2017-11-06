 Valbuena ve Isla’da yırtık – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Valbuena ve Isla’da yırtık

    Valbuena ve Isla’da yırtık
    FENERBAHÇE, Osmanlı ile 1-1 berabere kalırken sadece puanlar yitirmedi, Mathieu Valbuena ve Mauricio İsla'nın sakatlıklarıyla da sarsıldı. İki oyuncu da dün MR'a girdi. Valbuena'nın sol bacak üst kas grubunda, İsla'nın ise sol bacak üst yan bağında 2. derece yırtık tespit edildi. Bu sakatlıkların milli araya denk gelmesi Fenerbahçe adına tek olumlu gelişme. İki oyuncunun Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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