F.Bahçe ile Osmanlıspor 17. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 8 golüne, Fenerbahçe 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 golle yanıt verdi.



MAÇLAR

Fenerbahçe ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: