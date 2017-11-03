F.Bahçe ile Osmanlıspor 17. kez karşılaşacak
Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak.
Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Başkentte Osmanlıspor'un 8 golüne, Fenerbahçe 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 golle yanıt verdi.
MAÇLAR
Fenerbahçe ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2004-2005
|Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
|1 - 0
|Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Fenerbahçe
|0 - 1
|2005-2006
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2 - 1
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|2 - 1
|2006-2007
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|2 - 2
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2 - 1
|2007-2008
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|4 - 2
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|2 - 2
|2008-2009
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2 - 0
|Ankaraspor-Fenerbahçe
|1 - 0
|2009-2010
|Fenerbahçe-Ankaraspor (Hükmen)
|3 - 0
|Ankaraspor-Fenerbahçe (Hükmen)
|0 - 3
|2015-2016
|Osmanlıspor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Osmanlıspor
|0 - 0
|2016-2017
|Osmanlıspor-Fenerbahçe
|1 - 1
|Fenerbahçe-Osmanlıspor
|1 - 0
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:08
F.Bahçe ile Osmanlıspor 17. kez karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.