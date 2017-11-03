 F.Bahçe ile Osmanlıspor 17. kez karşılaşacak – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    F.Bahçe ile 17. kez karşılaşacak

    F.Bahçe ile Osmanlıspor 17. kez karşılaşacak

    ile , Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak.

    , eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.

    Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da Fenerbahçe 1-0 kazandı.

    Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

    ANKARA'DAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe ile arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Başkentte Osmanlıspor'un 8 golüne, Fenerbahçe 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 golle yanıt verdi.

    MAÇLAR
    Fenerbahçe ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2004-2005 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 1 - 0
    Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Fenerbahçe 0 - 1
    2005-2006 Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1
    Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 1
    2006-2007 Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2
    Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 1
    2007-2008 Fenerbahçe-Ankaraspor 4 - 2
    Ankaraspor-Fenerbahçe 2 - 2
    2008-2009 Fenerbahçe-Ankaraspor 2 - 0
    Ankaraspor-Fenerbahçe 1 - 0
    2009-2010 Fenerbahçe-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0
    Ankaraspor-Fenerbahçe (Hükmen) 0 - 3
    2015-2016 Osmanlıspor-Fenerbahçe 0 - 1
    Fenerbahçe-Osmanlıspor 0 - 0
    2016-2017 Osmanlıspor-Fenerbahçe 1 - 1
    Fenerbahçe-Osmanlıspor 1 - 0
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:08
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