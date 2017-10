Şekip Mosturoğlu'dan flaş Caner Erkin açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu , divan kurulu toplantısının ardından gazetecilerle sohbet etti. PFDK'nın verdiği cezalarla ilgili konuşan Mosturoğlu, özellikle Beşiktaşlı Caner Erkin 'in aldığı 6 maçlık cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner Erkin'in cezasının 6 değil 4 maç olması gerekirdi.Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır. Ancak Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi yanlış. 2 maç olarak kalması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Kayserispor'u mağlup edeceklerini belirten Mosturoğlu, kürsüde yaptığı konuşmada ise Fenerbahçe'nin fikstür avantajını iyi kullanarak şampiyonlukta iddialı olacağını ifade etti.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuyan Şekip Mosturoğlu, "Bu sabah yine bir üzüntüyle gözlerimizi açtık. Fenerbahçe Spor Kulübü bir makineyse bunu işleten en önemli parçalardan biriydi Vedat Olcay. Çok büyük Fenerbahçeli'ydi, kaybını hissediyoruz, eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah onun açtığı yoldan hizmete devam ederiz. Benzer şekilde Hakan Dinçay da vefat etti. Onun da kaybı çok büyüktür. Kendisini Fenerbahçe'ye adamış çok büyük bir Fenerbahçeliydi. Her ikisinin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.Mosturoğlu, "Cumhuriyetin ilanının 94 yılını idrak etmenin hazzını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve var olması adına canlarını veren şehitlerimizi anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet bize onlardan bize miras kalmıştır. Bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesidir, onu korumak vazifemizdir. Karanlıklar içinde güneş gibi doğan Mustafa Kemal liderlik yapmışı ve onun önderliğinde millete bu topraklara üzerinde sonsuza kadar yaşayacak bu Cumhuriyeti kurmuştur. Bugün de o günlere benzer günler yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur. Bugün de o günlerde olduğu gibi mücadelemizi yapıyoruz. Yıkılmayan son kale Fenerbahçe her zaman Cumhuriyet'in yanında olacak ve Atatürk'ün gösterdiği çizgide Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaktır" diye konuştu.Yargıtay'da bekleyen davada dosyanın eksikliklerin giderilerek yerel mahkemece yeniden Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiğini belirten Mosturoğlu, "En büyük beklentimiz beraat kararlarının onanmasıdır. Şike kumpasında bizleri yargılayan hakim Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştır. Bu bizim için şaşırtıcı değildir. Bizim için şaşırtıcı olan bizim için kaçacak diyenlerin hiçbir şey olmamış gibi hala TV ve gazetelerde konuşuyor yazıyor olmalarıdır" şeklinde konuştu.1 Milyon Üye kapsamında yürütülen çalışmalarda Edirne'de inşaata başlandığını Sakarya, Antalya ve Kayseri'de çalışmaların sürdüğünü belirten Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi çalışmalarına da kısaca değinerek, "Tıpkı stadımı yaptığımızı gibi üniversitemiz de tuğla tuğla yapılıp Fenerbahçe'ye armağan edilecektir. İlk bağışı yapan Sayın Vefa Küçük'e teşekkürler. Başkanımız da 4 dersliğe bağışta bulunacaktır" dedi.Fenerbahçe Koleji hakkında bilgiler veren Mosturoğu, Profesyonel Futbol Takımının adaptasyon sürecini atlattığını ifade ederek, takımın daha da iyi olacağını söyledi. Mosturoğlu, "Derbi maçlardaki yenilmezlik alışkanlığını sürdüren takımımız, bundan sonra bunu tüm maçlarda bunu gösterecektir. Takımımız avantajlı bir fikstürle avantajlı duruma geçecektir" dedi.