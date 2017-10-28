Şekip Mosturoğlu'dan flaş Caner Erkin açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerle sohbet etti. Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner'e verilen 6 maç cezanın fazla olduğunu belirterek, "Caner'in cezasının 4 maç olması gerekirdi" dedi.
Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır. Ancak Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi yanlış. 2 maç olarak kalması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Kayserispor'u mağlup edeceklerini belirten Mosturoğlu, kürsüde yaptığı konuşmada ise Fenerbahçe'nin fikstür avantajını iyi kullanarak şampiyonlukta iddialı olacağını ifade etti.
ŞEKİP MOSTUROĞLU: "AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuyan Şekip Mosturoğlu, "Bu sabah yine bir üzüntüyle gözlerimizi açtık. Fenerbahçe Spor Kulübü bir makineyse bunu işleten en önemli parçalardan biriydi Vedat Olcay. Çok büyük Fenerbahçeli'ydi, kaybını hissediyoruz, eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah onun açtığı yoldan hizmete devam ederiz. Benzer şekilde Hakan Dinçay da vefat etti. Onun da kaybı çok büyüktür. Kendisini Fenerbahçe'ye adamış çok büyük bir Fenerbahçeliydi. Her ikisinin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.
"CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Mosturoğlu, "Cumhuriyetin ilanının 94 yılını idrak etmenin hazzını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve var olması adına canlarını veren şehitlerimizi anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet bize onlardan bize miras kalmıştır. Bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesidir, onu korumak vazifemizdir. Karanlıklar içinde güneş gibi doğan Mustafa Kemal liderlik yapmışı ve onun önderliğinde millete bu topraklara üzerinde sonsuza kadar yaşayacak bu Cumhuriyeti kurmuştur. Bugün de o günlere benzer günler yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur. Bugün de o günlerde olduğu gibi mücadelemizi yapıyoruz. Yıkılmayan son kale Fenerbahçe her zaman Cumhuriyet'in yanında olacak ve Atatürk'ün gösterdiği çizgide Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaktır" diye konuştu.
"EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ BERAAT KARARLARININ ONANMASI"
Yargıtay'da bekleyen davada dosyanın eksikliklerin giderilerek yerel mahkemece yeniden Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiğini belirten Mosturoğlu, "En büyük beklentimiz beraat kararlarının onanmasıdır. Şike kumpasında bizleri yargılayan hakim Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştır. Bu bizim için şaşırtıcı değildir. Bizim için şaşırtıcı olan bizim için kaçacak diyenlerin hiçbir şey olmamış gibi hala TV ve gazetelerde konuşuyor yazıyor olmalarıdır" şeklinde konuştu.
"BAŞKANIMIZ DA 4 DERSLİĞE BAĞIŞTA BULUNACAK"
1 Milyon Üye kapsamında yürütülen çalışmalarda Edirne'de inşaata başlandığını Sakarya, Antalya ve Kayseri'de çalışmaların sürdüğünü belirten Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi çalışmalarına da kısaca değinerek, "Tıpkı stadımı yaptığımızı gibi üniversitemiz de tuğla tuğla yapılıp Fenerbahçe'ye armağan edilecektir. İlk bağışı yapan Sayın Vefa Küçük'e teşekkürler. Başkanımız da 4 dersliğe bağışta bulunacaktır" dedi.
"AVANTAJLI FİKSTÜRLE AVANTAJLI DURUMA GEÇECEĞİZ"
Fenerbahçe Koleji hakkında bilgiler veren Mosturoğu, Profesyonel Futbol Takımının adaptasyon sürecini atlattığını ifade ederek, takımın daha da iyi olacağını söyledi. Mosturoğlu, "Derbi maçlardaki yenilmezlik alışkanlığını sürdüren takımımız, bundan sonra bunu tüm maçlarda bunu gösterecektir. Takımımız avantajlı bir fikstürle avantajlı duruma geçecektir" dedi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:27
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Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Toplam 4
Yorum
durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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Fener'e gelmedi bunalıma girdi
Toplam 2
Yorum
Özgür Gelseydi tımarhaneye atarlardı
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''Adamına göre muamele yapılmasın''
Toplam 12
Yorum
Düsseldorf'lu Emre Belezoglu'larinin, Volkan Demirel'lerin, Haci'lerin, Maicon'larin olduklari yerde,, Caner'ler de olur !
Şekip Mosturoğlu'dan flaş Caner Erkin açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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