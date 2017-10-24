Ongun’dan teşekkür

Galatasaray taraftarı sahayı pet şişe yağmuruna tutarken, Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan yere düşen yardımcı hakem Tarık Ongun'u kaldırdılar. Sarı-lacivertli iki oyuncu, koluna girdikleri Ongun'u yabancı madde yağmurundan kurtardı. Ongun kendisine kalkan olan futbolculara teşekkür etti.