U21 takımından flaş gönderme!
U21 Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken sarı-lacivertlilerin oyuncusu Alpaslan Demir'in maç sonu yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 2-1 sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.
Maç sonrasında Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Alpaslan Demir, soyunmda odasındaki taktik tahtası önünde çektirdiği fotoğrafını, akşam oynanacak derbiye göndermede bulunarak "Filmin fragmanını yayınladık" yazarak paylaştı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:49
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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