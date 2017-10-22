 U21 takımından flaş gönderme! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    U21 takımından flaş gönderme!

    U21 takımından flaş gönderme!

    U21 Ligi'nde 'a konuk olan deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken sarı-lacivertlilerin oyuncusu Alpaslan Demir'in maç sonu yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

    U21 oyuncusu Alparslan Demir, 'ı 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı paylaşım olay yarattı.

    Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 2-1 sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

    Maç sonrasında Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Alpaslan Demir, soyunmda odasındaki taktik tahtası önünde çektirdiği fotoğrafını, akşam oynanacak derbiye göndermede bulunarak "Filmin fragmanını yayınladık" yazarak paylaştı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    U21 takımından flaş gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.