Aykut Kocaman'dan Neustadter açıklaması
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray karşısında Skrtel yerine Roman Neustadte'i tercih eden Teknik Direktör Aykut Kocaman yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın mücadelenin ilk 11'inde Skrtel'in yerine Roman Neustadte'i tercih etmemesi büyük sürprize imza attı.
Dev derbi öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Roman Neustadte'i ilk 11'de tercih etme nedenini açıkladı.
Aykut Kocaman açıklamaları şöyle;
Roman Neustadter hakkında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Roman uzun zamandır iyi oynuyor. Bunu devam ettirmeyi düşündük. Takımı bozmak istemedim" dedi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:32
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Aykut Kocaman'dan Neustadter açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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