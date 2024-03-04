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Şota Arveladze: ”Sonuç çok kötü”

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 20:28
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Şota Arveladze: ”Sonuç çok kötü”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Adana Demirspor yenilgisi sonrası, "Fazla bir şey oluşturamadık, sonuç da çok kötü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Oyuna kötü başladık. İlk dakikalarda bir şutumuz direkten döndü. İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontra atak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey oluşturamadık. Sonuç da sonuç çok kötü" dedi.

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